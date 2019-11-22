دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters برلمان إسرائيل يحاول إيجاد مرشح جديد بعد فشل نتنياهو ومنافسه في تشكيل حكومة

القدس (رويترز) - طلب الرئيس الإسرائيلي من أعضاء البرلمان اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني جانتس في تشكيل ائتلاف حكومي.

ووفقا للقانون يمكن لنواب الكنيست خلال 21 يوما ترشيح أي من أعضاء المجلس البالغ عدد مقاعده 120 لتشكيل حكومة.

وإذا أخفق الكنيست في هذه المهمة تُجرى انتخابات في غضون 90 يوما ليعود الناخبون إلى مراكز الاقتراع لثالث مرة هذا العام على نحو غير مسبوق بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.

وقال الرئيس ريئوفين ريفلين أثناء الإعلان أن بيني جانتس المنتمي للوسط فشل مثل منافسه نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات، ولم يحصل على دعم كاف لتشكيل ائتلاف مستقر. وأضاف "هذه أيام صعبة ومظلمة في تاريخ دولة إسرائيل".

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وتقاربت النسب بين الاثنين في الانتخابات السابقة.

وقال ريفلين في تصريحات موجهة لأعضاء البرلمان "في غضون الواحد والعشرين يوما المقبلة لن يكون هناك تكتل أو حزب. كل شخص سيشاور ضميره ويرد على سؤال واحد: ما هو واجبي تجاه دولة إسرائيل؟".

ومن غير المرجح ظهور مرشح جديد وناجح في ظل النظام الحزبي المتشرذم في إسرائيل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)