إزالة تعديات على مساحة 1750 فدانًا بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى: واصلت أجهزة المحليات بمحافظة الفيوم بالتعاون مع قوات الشرطة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة. وقال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إنه جرى إزالة 6 حالات تعد بالزراعة والتبوير على أراضى أملاك الدولة قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم على طريق أسيوط الغربي بمساحة 1750 فدانًا منهم واحدة جرى استردادها بلغت ألف فدان.

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