زراعة المنوفية: انتهينا من جني 100% من محصول القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الإنتهاء من جني 100% من محصول القطن الذي تم زراعته بمحافظة المنوفية للموسم الحالي والبالغة 1573 فداناً .

وأكد المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن زراعة محصول القمح بدأت فعليا بجميع أنحاء المحافظة وبلغت المساحة التي تم زراعتها من المحصول 40 ألف فدانًا بنسبة 30% تقريبا من المساحة المستهدف زراعتها من المحصول للموسم الحالي والبالغة 131 ألف فدان، مضيفا أن الإهتمام بزراعة القمح يأتي في إطار سياسة الدولة للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وصولا للإكتفاء الذاتي منه .