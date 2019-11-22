زراعة المنوفية: انتهينا من جني 100% من محصول القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الإنتهاء من جني 100% من محصول القطن الذي تم زراعته بمحافظة المنوفية للموسم الحالي والبالغة 1573 فداناً .
وأكد المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن زراعة محصول القمح بدأت فعليا بجميع أنحاء المحافظة وبلغت المساحة التي تم زراعتها من المحصول 40 ألف فدانًا بنسبة 30% تقريبا من المساحة المستهدف زراعتها من المحصول للموسم الحالي والبالغة 131 ألف فدان، مضيفا أن الإهتمام بزراعة القمح يأتي في إطار سياسة الدولة للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وصولا للإكتفاء الذاتي منه .
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