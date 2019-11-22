بالصور.. فحص 2100 شخص في قافلة طبية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2100 شخص ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التى تنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان و كذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 39 حالة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة.