أول تعليق من رئيس الوزراء على اختيار غادة والي لمنصب أممي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة.

وقال "مدبولي" إن مجلس الوزراء يرحب باختيار وزيرة التضامن، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة في فيينا UNOV.

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وأضاف مدبولي في بيان اليوم، أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرًا لجدارة وزيرة مصرية، عملت لـ 6 أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وتمنى رئيس الوزراء التوفيق للدكتورة غادة والي في منصبها الجديد، مشيرا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومي، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة.

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