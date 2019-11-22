حيفا: إصابة شخص في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح في حادث دهس وقع في مدينة حيفا صباح اليوم، الجمعة.
وأفاد الناطق بلسان "مركز نجمة داوود الحمراء"، أن المركز تلقى بلاغا حول وقوع حادث دهس قرب مجمع "غراند" في مدينة حيفا، أسفر عن إصابة مسن (71 عامًا) بجراح متوسطة مع إصابة في الأطراف.
وأضاف أنه جرى تقديم العلاج الأولي للمصاب في مكان الحادث ثن تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج الطبي اللازم.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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