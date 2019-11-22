هازارد: رفضت الانتقال لباريس سان جيرمان عدة مرات!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، عن بعض الكواليس في مسيرته، قبل الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي هذا الموسم.
وانضم هازارد إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة تخطت 100 مليون يورو.
وذكر هازارد في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن الإجابة لا".
وأضاف "اللعب مع سان جيرمان كان دائمًا خارج خطتي، وذلك رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري أبطال أوروبا".
وأتم النجم البلجيكي "إذا عدت إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، فسيكون ذلك من أجل تمثيل ليل".
يذكر أن هازارد لعب مع ليل من 2007 وحتى 2012، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.
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