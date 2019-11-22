وزير الشباب والرياضة يتدخل لحل مشكلة نجم المنتخب الأولمبي

تدخل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، لحل مشكلة اللاعب العراقي لؤي العاني مع الاتحاد المغربي لكرة القدم من اجل ضمه الى صفوف اسود الرافدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "تبين من خلال حديث السيد عبد الخالق مسعود أن الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد المغربي اكثر من ثلاثة مرات أولها في الشهر التاسع من عام ٢٠١٨ يطلب منهم مساعدة الاتحاد العراقي في تحقيق رغبة اللاعب لؤي العاني بتمثيل العراق دوليا ونقل أوراق اللاعب الرسمية كون والده عراقي الجنسية ووالدته مغربية لكن الاتحاد المغربي لم يرد على رسائل الاتحاد العراقي لحد الان".
وأكمل، "لأجل حل مشكلة اللاعب وتحقيق رغبته بتمثيل منتخب العراق سأقوم بالاتصال بوزير الشباب المغربي لمساعدتنا في حل قضيته وكذلك الاتصال بالخارجية العراقية لنفس الأمر لتواصل مع الخارجية المغربية لمساعدتنا في هذا الأمر واذا لم نصل الى نتيجة مع الاتحاد المغربي نخاطب الاتحاد الدولي الفيفا لمساعدتنا في حل مشكلة اللاعب".
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