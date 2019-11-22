وزير الشباب والرياضة يتدخل لحل مشكلة نجم المنتخب الأولمبي

وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "يوم أمس أتصلت برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عبد الخالق مسعود للاطلاع على مشكلة اللاعب المغترب لؤي العاني الذي تم استدعائه مؤخرا من قبل الكابتن عبد الغني شهد للمنتخب الأولمبي وقدم اللاعب مستوى مميز في المباراة التجريبية واثنى على موهبته وإمكانياته الفنية وحتى المدرب كاتانيتش اعجب بمستواه ويود ضمه الى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة".وأضاف "تبين من خلال حديث السيد عبد الخالق مسعود أن الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد المغربي اكثر من ثلاثة مرات أولها في الشهر التاسع من عام ٢٠١٨ يطلب منهم مساعدة الاتحاد العراقي في تحقيق رغبة اللاعب لؤي العاني بتمثيل العراق دوليا ونقل أوراق اللاعب الرسمية كون والده عراقي الجنسية ووالدته مغربية لكن الاتحاد المغربي لم يرد على رسائل الاتحاد العراقي لحد الان".

وأكمل، "لأجل حل مشكلة اللاعب وتحقيق رغبته بتمثيل منتخب العراق سأقوم بالاتصال بوزير الشباب المغربي لمساعدتنا في حل قضيته وكذلك الاتصال بالخارجية العراقية لنفس الأمر لتواصل مع الخارجية المغربية لمساعدتنا في هذا الأمر واذا لم نصل الى نتيجة مع الاتحاد المغربي نخاطب الاتحاد الدولي الفيفا لمساعدتنا في حل مشكلة اللاعب".