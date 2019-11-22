اطلاق كثيف للقنابل الدخانية قرب جسر الاحرار في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب اطلقت، صباح اليوم، القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين، اقتربوا من جسر الاحرار وسط بغداد، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية مستمر وبكثافة. وأضاف المصدر، أن اطلاق القنابل الدخانية اسفر عن اختناقات بين المجاميع التي اقتربت من الجسر، مشيرا الى وجود ٢٠ حالة اختناق على الاقل ونقل الاصابات الخطيرة الى المستشفيات.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) يومها التاسع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .



ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.