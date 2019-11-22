افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في بناية متخذة كمخازن في شارع الرشيد وسط بغداد.
واشار المصدر، الى أن فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لمكافحة النيران، مشيرا الى عدم معرفة ملابسات الحادث حتى الان.
يشار الى أن حرائق عدة اندلعت، خلال الايام الماضية، في هذه منطقة شارع الرشيد والخلاني وماجاورها، من المناطق التي تشهد احتكاكات من وقت الى اخر بين متظاهرين والقوات الامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في بناية بشارع الرشيد وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.