اندلاع حريق في بناية بشارع الرشيد وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل بناية مكون من طابقين متخذة كمخازن في شارع الرشيد قرب ساحة حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد.

واشار المصدر، الى أن فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لمكافحة النيران، مشيرا الى عدم معرفة ملابسات الحادث حتى الان.