الرافدين: مستمرون بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اجتماعا عقد بين مدير عام المصرف افراح محمد ورئيس رابطة اصحاب المنافذ الخاصة بحضور عدد من مكاتب المنافذ الخاصة بحث فيه العراقيل التي تقف امام عدم منح المستحقات المالية لاصحاب المنافذ".وأضاف، أن "الاجتماع تطرق ايضا الى وضع خطة مشتركة لتلافي تكرار مثل هكذا حالات"، مشيرا الى ان "المصرف لديه السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ الخاصة وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه".

ودعا المصرف، الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الى "زيارة فروعه او اَي جهة كانت واستلام رواتبهم في اَي وقت"، مشيرا الى انه "في حال امتناع اَي فرع عن صرف مستحقات اصحاب المنافذ فعلى المواطنين الاتصال بهاتف الشكاوى ( 07901940112) وسيتم اجراء اللازم بذلك".