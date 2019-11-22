الرافدين: مستمرون بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة

اكد مصرف الرافدين ان فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات مستمرة بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة.
وأضاف، أن "الاجتماع تطرق ايضا الى وضع خطة مشتركة لتلافي تكرار مثل هكذا حالات"، مشيرا الى ان "المصرف لديه السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ الخاصة وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه".
ودعا المصرف، الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الى "زيارة فروعه او اَي جهة كانت واستلام رواتبهم في اَي وقت"، مشيرا الى انه "في حال امتناع اَي فرع عن صرف مستحقات اصحاب المنافذ فعلى المواطنين الاتصال بهاتف الشكاوى ( 07901940112) وسيتم اجراء اللازم بذلك".
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