ارتفاع أسعار العدس في تركيا بنسبة 80 في المئة

افاد موقع تركي، بارتفاع أسعار العدس في تركيا بنسبة قاربت 80 في المئة، نتيجة لارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع المخزون والطقس السلبي.
وأفاد رئيس بورصة نيزيب التجارية ، إبراهيم صاري، أنه يتوجب على السلطات التركية رفع الضريبة الجمركية على العدس الأحمر قائلا: أسعار العدس الأحمر ارتفعت خلال العام الجاري بنحو 80 في المئة. وهذه الزيادة بلغت معدلات خطيرة تزامنا مع تراجع الإنتاجية، وستصل هذه الزيادة معدلات أكثر خطورة في حال عدم الاستيراد لحين موعد الحصاد. هذا الوضع سيؤثر سلبا على كل من المنتج والمستهلك.
وفي الإطار نفسه يوضح رئيس مجلس إدارة شركة ريس للإنتاج الغذائي، محمد ريس، أن أحد أسباب ارتفاع سعر العدس الأحمر يرجع إلى تراجع مخزون العام السابق.
وذكر رئيس بورصة شانلي أورفا التجارية، محمد كايا، أن الانتاجية لم تتزايد على الرغم من تزايد مساحة الزراعة في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
هذا ويؤكد رئيس بورصة غازي عنتاب التجارية ، محمد أكينجي، أن محصول العدس الأحمر تراجع بسبب الظروف المناخية لهذا العام قائلا: “كان سعر العدس الأحمر في بداية الموسم يبلغ 2.6 ليرة غير أنه بلغ اليوم 4.50 ليرة. قد تصل الأسعار معدلات معقولة في حال استيراد احتياجات تركيا بجانب رفع الضريبة الجمركية بشكل مؤقت”.
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