ارتفاع أسعار العدس في تركيا بنسبة 80 في المئة

وذكر موقع "دنيا" المختص في الشؤون الاقتصادية أن مساحات زراعة العدس الأحمر ستتقلص خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نسبة تتراوح بين مليون و750 ألف فدان بعدما كانت تبلغ في عام 2017 نحو مليوني و700 فدان. وبينما يعتبر طبق العدس أساسيًا على مائدة الأتراك في فصل الشتاء، يؤكد ممثلو قطاع الزراعة أن الانتاج بات غير كاف لتلبية الاستهلاك مطالبين المسؤولين باتخاذ اجراءات طارئة.

وأفاد رئيس بورصة نيزيب التجارية ، إبراهيم صاري، أنه يتوجب على السلطات التركية رفع الضريبة الجمركية على العدس الأحمر قائلا: أسعار العدس الأحمر ارتفعت خلال العام الجاري بنحو 80 في المئة. وهذه الزيادة بلغت معدلات خطيرة تزامنا مع تراجع الإنتاجية، وستصل هذه الزيادة معدلات أكثر خطورة في حال عدم الاستيراد لحين موعد الحصاد. هذا الوضع سيؤثر سلبا على كل من المنتج والمستهلك.



وفي الإطار نفسه يوضح رئيس مجلس إدارة شركة ريس للإنتاج الغذائي، محمد ريس، أن أحد أسباب ارتفاع سعر العدس الأحمر يرجع إلى تراجع مخزون العام السابق.

وذكر رئيس بورصة شانلي أورفا التجارية، محمد كايا، أن الانتاجية لم تتزايد على الرغم من تزايد مساحة الزراعة في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

هذا ويؤكد رئيس بورصة غازي عنتاب التجارية ، محمد أكينجي، أن محصول العدس الأحمر تراجع بسبب الظروف المناخية لهذا العام قائلا: “كان سعر العدس الأحمر في بداية الموسم يبلغ 2.6 ليرة غير أنه بلغ اليوم 4.50 ليرة. قد تصل الأسعار معدلات معقولة في حال استيراد احتياجات تركيا بجانب رفع الضريبة الجمركية بشكل مؤقت”.

