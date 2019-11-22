"العفو الدولية" توثق إطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على محتجين

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، في أحد شوارع طهران.

وبثت المنظمة الدولية، مقطع فيديو لإطلاق قوات الأمن الإيراني الرصاص الحي على متظاهرين، في توثيق جديد للجرائم التي يرتكبها النظام في طهران بحق المدنيين العزل.

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وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.

وتوعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، النظام الإيراني والمسؤولين عن الانتهاكات في حق المتظاهرين الأيام الماضية، بفرض عقوبات عليهم.. وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، في تغريدة له عبر "تويتر": إن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين عن "الانتهاكات" بحق المتظاهرين، داعيا المتظاهرين في إيران إلى إرسال أي مقاطع فيديو وصور ومعلومات قد "توثق انتهاكات" السلطات بحقهم.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال في بيان صحفي أمس الخميس: "وفقا للتقارير الأخيرة، أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص.. نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع البيان: "كما ينبغي مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل وليس من خلال استخدام العنف.. نتوقع أن تمارس قوات الأمن الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، أي عنف غير مقبول.. يجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع".