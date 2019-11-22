اتفاق بين الشركة العامة وجامعة محمد الخامس لتطوير برامج الابتكار

وقعت الشركة العامة للأبناك وجامعة محمد الخامس بالرباط اتفاقية شراكة لتطوير برامج الابتكار، وذلك بمناسبة الدورة الأولى لملتقى “رواد الابتكار” التي احتضنتها الجامعة خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح بلاغ للشركة العامة للأبناك، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، وأحمد اليعقوبي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة، “تهدف إلى التطوير المشترك لبرامج الابتكار، التي ستدعم بفضلها الشركة العامة المغرب، لاسيما أنشطة البحث والتطوير والابتكار المحدثة من طرف الطلبة وطلبة الدكتوراه والباحثين الجامعيين بشأن مختلف قضايا الساعة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبادرات المشتركة بين الطرفين ستتطرق إلى أنشطة تهم أساسا المساهمات في مشروع “مدينة الابتكار” الذي تطوره جامعة محمد الخامس بالرباط، والذي يشكل المركز الوحيد من أجل الابتكار التشاركي منذ مرحلة إعداد المنتجات المعرفية للجامعة إلى غاية صيغتها النهائية وتسويقها.

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كما تهم هذه الأنشطة التنظيم المشترك للتظاهرات العلمية والثقافية، وإنجاز برامج تكوينية ثنائية الأطراف، ووضع فضاءات العمل المشترك للبنك رهن إشارة حاملي المشاريعالابتكارية من طلبة الدكتوراه، والباحثين، والطلبة بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأكد البلاغ أنه بالنسبة للشركة العامة، تعتبر هذه الاتفاقية “تجسيدا جديدا لالتزامها المواطن من أجل تنمية البلاد ودليلا آخر على قدرتها على تعبئة ديناميتها في الابتكار المفتوح”.

يشار إلى أن ملتقى “رواد الابتكار”، الذي يعد أول لقاء لرواد الابتكار تنظمه جامعة محمد الخامس بالرباط، نظم حول موضوع “الخريجون، مؤسسو المقاولات ومحفزو الابتكار”.