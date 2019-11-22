- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/11/22 10:16 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع توافقيّ موقّت للإنفاق الفيدراليّ يستمر حتّى 20 ديسمبر/كانون الأوّل، بهدف تجنّب شلل المؤسّسات الأمريكيّة أو ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي".
وجاء توقيع ترامب على مشروع الإنفاق الفدراليّ الموقّت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشّيوخ بأغلبيّة 74 صوتًا مقابل 20.. وكان المشروع قد تمّت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النوّاب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192.
وعلى الرّغم من أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديموقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.
وفي ظل الانقسام الحاصل من جراء التحقيق الذي بدأه الديموقراطيّون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النوّاب بالقلق حيال قدرتهم على التوصّل إلى اتّفاق ميزانيّة طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.
ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.
وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر/أيلول تحقيقاً لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوقع مشروع الإنفاق الفيدرالي تجنّبا للإغلاق الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.