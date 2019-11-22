ترامب يوقع مشروع الإنفاق الفيدرالي تجنّبا للإغلاق الحكومي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع توافقيّ موقّت للإنفاق الفيدراليّ يستمر حتّى 20 ديسمبر/كانون الأوّل، بهدف تجنّب شلل المؤسّسات الأمريكيّة أو ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي".



وجاء توقيع ترامب على مشروع الإنفاق الفدراليّ الموقّت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشّيوخ بأغلبيّة 74 صوتًا مقابل 20.. وكان المشروع قد تمّت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النوّاب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192.

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وعلى الرّغم من أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديموقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

وفي ظل الانقسام الحاصل من جراء التحقيق الذي بدأه الديموقراطيّون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النوّاب بالقلق حيال قدرتهم على التوصّل إلى اتّفاق ميزانيّة طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.

ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.



وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر/أيلول تحقيقاً لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب.