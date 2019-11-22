عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تهدد مفتشي الطاقة الذرية: الامتثال لقوانين طهران أو المنع من الدخول

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنه على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامتثال لضوابط الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مراكزها الحساسة والحيوية، مشيرا إلى أن من حق طهران حماية مراكزها الحساسة.



ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، أمس الخميس، عن موسوي قوله إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت على الفور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر، كما أعدت الوثائق وأرسلتها لهم وهي الآن في انتظار رد الوكالة وتأمل أن يكون لدى الوكالة ردا مقنعا.

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وقال: "إنه يجب على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامتثال لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورعاية الضوابط حول مراكزها الحساسة، لأنه من حقها حماية مواقعها الحيوية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لو اضطررنا سنمنع بعض مفتشي الوكالة الذين سمحنا نحن لهم بالدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيارة منشآتنا، من الدخول إلى هذه المنشآت إن رأينا أن هناك إجراء يتعارض مع القانون والضوابط والاتفاقيات، ونحن حساسون بهذا الشأن وسنمنع دخولهم".

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين، 11 نوفمبر تقريرا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.