شكرا لقرائتكم ترمب يوقع مشروعاً مؤقتاً للموازنة تجنباً لإغلاق حكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، على مشروع توافقي مؤقت للإنفاق الفيدرالي يستمر حتى 20 كانون الأول/ديسمبر، بهدف تجنب شلل المؤسسات الأميركية أو ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي".

وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطية والجمهوريون في الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلق خصوصاً بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترمب قد قطعه خلال حملته الانتخابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي ظل الانقسام الحاصل من جراء التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون بهدف عزل ترمب من منصبه، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتفاق ميزانية طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.

ووقع ترمب على مشروع الإنفاق الفيدرالي المؤقت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتاً مقابل 20. وكان المشروع قد تمّت أيضاً الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتاً مقابل 192.