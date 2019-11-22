لفت سفير الهند في واشنطن هارش واردهان سرينجلا الى إنه "لا يشعر بالضغط من قبل الولايات المتحدة الأميركية على خلفية التعاون الدفاعي بين نيودلهي وموسكو".
وأضاف الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "لا، لم أشعر بهذا الضغط من الواضح أن هناك بعض القضايا التي قد تندرج تحت التعديلات التي أدخلت على قانون "كاتسا" حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".
وأشار إلى أن "الهند لها الحق في القيام بذلك التعاون الدفاعي مع روسيا وفقا لمتطلبات مصالحها الوطنية"، معرباً عن أمله في "التغلب على الصعوبات المحتملة في العلاقات مع الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الهند بواشنطن: لنا الحق بالقيام بتعاون دفاعي مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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