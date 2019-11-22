رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ كل التهم التي وجهت له ووصفها بانها "مفبركة"، معتبرا أنه يتعرض لانقلاب سياسي وسيستمر بقيادة ​الدولة​ رغم لائحة الاتهام. وشدد نتانياهو في خطاب متلفز على أن "التهم الموجهة لي ذات دوافع سياسية"، مضيفا: "انا ملزم بان اقول لكم إنه يوم صعب جداً، وهو يوم صعب لمؤيديَّ ومحبيني. إنه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتهامات مفبركة وتحقيقات ملوثة ومغرضة". وقرر المدعي العام الاسرائيلي افيخاي ماندلبليت الخميس توجيه لائحة اتهام لنتانياهو في ثلاث قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه مفبركة وذات خلفية سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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