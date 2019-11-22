الخارجية الايرانية:لو اضطررنا سنمنع مفتشي وكالة الطاقة من دخول أراضينا

أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ بأنه "على مفتشي ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، الامتثال لضوابط ​ايران​ حول مراكزها الحساسة والحيوية"، مشيرا إلى أن "من حق ​طهران​ حماية مراكزها الحساسة".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن موسوي تأكيده إن "ايران أبلغت على الفور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر، كما أعدت الوثائق وارسلتها لهم وهي الآن في انتظار رد الوكالة وتأمل أن يكون لدى الوكالة رد مقنع"، لافتا الى إنه "يجب على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامتثال لقوانين ايران ورعاية الضوابط حول مراكزها الحساسة، لأنه من حقها حماية مواقعها الحيوية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لو اضطررنا سنمنع بعض مفتشي الوكالة الذين سمحنا نحن لهم بالدخول إلى أراضي ايران وزيارة منشآتنا، من الدخول إلى هذه المنشآت إن رأينا أن هناك إجراء يتعارض مع القانون والضوابط والاتفاقيات، فمن الطبيعي نحن حساسون بهذا الشأن وسنمنع دخولهم".