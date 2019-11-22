وجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى مواطن صيني كان يعمل لحساب شركة "مونسانتو" قبل أن تشتريها شركة باير بسرقة أسرار تجارية لصالح الصين.
وأعلنت الوزارة في بيان أن مسؤولين اتحاديين القوا القبض على هايتاو شيانغ (42 عاما)، الذي عمل لحساب مونسانتو من عام 2008 حتى 2017، في مطار أميركي قبل أن يستقل رحلة إلى الصين وبحوزته برامج زراعية محمية بحقوق العلامة التجارية.
وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تتهم مواطن صيني بسرقة أسرار تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.