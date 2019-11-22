الولايات المتحدة تتهم مواطن صيني بسرقة أسرار تجارية

وجهت ​وزارة العدل الأميركية​ الاتهام إلى مواطن صيني كان يعمل لحساب شركة "مونسانتو" قبل أن تشتريها ​شركة باير​ بسرقة أسرار تجارية لصالح ​الصين​.

وأعلنت الوزارة في بيان أن مسؤولين اتحاديين القوا القبض على هايتاو شيانغ (42 عاما)، الذي عمل لحساب مونسانتو من عام 2008 حتى 2017، في مطار أميركي قبل أن يستقل رحلة إلى الصين وبحوزته برامج زراعية محمية بحقوق العلامة التجارية.

وبدأت إدارة ​ترامب​، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية ​الملكية الفكرية​ ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.