روسيا تزود قواتها بصواريخ "اسكندر" التكتيكية

أبلغ مصدر إعلامي في ​وزارة الدفاع الروسية​ وكالة "سبوتنيك" أن إحدى وحدات قوات ال​صواريخ​ المرابطة في المنطقة العسكرية الغربية تتسلم اليوم منظومات "إسكندر"، وتكون ​روسيا​ بذلك أتمت تزويد قواتها البرية بمنظومات "إسكندر". وتعتبر ​منظومة​ صواريخ "إسكندر" من الأسلحة ​الجديدة​ وانتهت روسيا من اختبارها في عام 2007، ويملك ​الجيش الروسي​ الآن نسختين من منظومة "إسكندر" هما "إسكندر إم" و"إسكندر كا".

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