أكد وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبقى ​الاستقلال​ الحقيقي في المواقف والأفعال الوطنية وتمسي الذكرى عيداً حقيقياً نجدّد من خلاله كل يوم وكل لحظة الوفاء لألوان الأرزة الخالدة التي لا تعرف الفناء أو الموت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: يبقى الاستقلال الحقيقي في المواقف والأفعال الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.