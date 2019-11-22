مصادر "الجمهورية":الرئيس عون خاطب الشبان من موقع الأبوة مع الأبناء

لفتت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" الى ان ​رئيس الجمهورية​ أكد في اكثر من لفتة شرعية المطالب الشعبية التي اطلقتها ​الانتفاضة​، وجدّد الوعد بتنفيذها. وأشارت الى انه "خاطَب في كلمة ​الاستقلال​ الشابات والشبّان من موقع الأبوة مع الأبناء، وجَدّد الدعوة الى عدم القيام بما يثير الحقد بين اللبنانيين في مرحلة لاحقة".

وأوضحت ان "الرئيس عون لم يتناول بأي إشارة الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، بعدما لفت الى حجم المداخلات الجارية على هذا المستوى والتي تعوق التوصّل الى تصور نهائي، وتأثيراتها السلبية التي يسعى الى حلحلتها. ولذلك، لم يتوصّل الى تحديد موعد لهذه الإستشارات حتى اليوم في انتظار فتح الطريق المؤدية اليها".

ورداً على الملاحظة التي برزت للمرة الأولى في رسائله السابقة منذ بدء الانتفاضة الى التدخلات الدبلوماسية الخارجية، قالت المصادر انها "ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها رئيس الجمهورية الموقف اللبناني السيادي الرافض كل تدخل من اي جهة كان، ولم يقصد طرفاً من دون آخر".

وعن ردات الفعل على الخطاب، لاحظت المصادر انها "لم تكن حادة"، وانّ الرئيس كرر التأكيد أنه ينتظر تسمية من يحاوره من هذا الحراك والسعي الى تمثيله في ​الحكومة​ العتيدة.