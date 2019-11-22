الوقائع المنسوبة إلى ترمب "أخطر بكثير" مما فعله نيكسون









اسماء السيد - واشنطن: أعلن النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي، الخميس أنّ الوقائع المنسوبة إلى دونالد ترمب "أخطر بكثير" ممّا فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

واستقال نيكسون في العام 1974 لتجنّب إجراءات عزل أكيدة على خلفيّة فضيحة ووترغيت.

وقال شيف مختتمًا جلسات استماع ماراتونيّة في الكونغرس إنّ "ما لدينا هنا هو أخطر بكثير (...) نحن نتحدّث عن تجميد مساعدة عسكريّة لحليف في حالة حرب"، في إشارة منه إلى أوكرانيا.

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وشدّد على أنّ "هذا يتجاوز بكثير ما قام به نيكسون"، مضيفًا "لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنّه فوق القانون".

ويسعى الديموقراطيّون إلى إثبات أنّ ترمب سعى إلى ربط تقديم مساعدة عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض بحصوله على تعهّد من أوكرانيا بفتح تحقيق بحقّ جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطيّة أوكرانيّة.

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترمب حول مكالمة هاتفيّة تمّت بين ترمب وزيلنسكي.