واشنطن ستعاقب مرتكبي الانتهاكات بحق الإيرانيين









اسماء السيد - واشنطن: حضّ وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخميس المحتجّين الإيرانيّين على إبلاغ الولايات المتّحدة بأيّ صور ومعلومات أخرى تُوثّق "عمليّات قمع" الاحتجاجات من جانب النظام الإيراني، متعهّدًا بمعاقبة مرتكبي "الانتهاكات".

وكتب بومبيو تغريدة على تويتر بالفارسيّة ثم بالإنكليزيّة جاء فيها "طلبتُ من المحتجّين الإيرانيّين أن يُرسلوا لنا أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثّق حملة النظام على المتظاهرين". وأضاف أنّ "الولايات المتّحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتُعاقب" مرتكبيها.

واتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق الخميس الحكومة الإيرانيّة بقطع الإنترنت للتستّر على ما يجري من "موت ومأساة" وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيّام الماضية.

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وكتب ترمب على تويتر "لقد أصبحت إيران غير مستقرّة إلى درجة أنّ النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتّى لا يتمكّن الشعب الإيراني العظيم من التحدّث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد". وأضاف "إنّهم لا يُريدون أيّ قدر من الشفافية، معتقدين أنّ العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسبّبها النظام الإيراني!".

وبعد أيّام عدّة من التظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضي احتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، عادت السُلطات لتؤكّد الأربعاء نجاحها في التصدّي "لمؤامرة" تُحاك في الخارج.

واتّهمت منظّمة العفو الدولية السلطات باللجوء المفرط إلى "القوّة المميتة لسحق تظاهرات سلميّة في معظمها" وقدّرت "مقتل 106 متظاهرين على الأقلّ"، فيما أكدت السلطات حتّى الآن مقتل خمسة أشخاص.

وأشاد الحرس الثوري الإيراني الخميس بتحرّك القوّات المسلّحة "السريع" للتصدّي لـ"مثيري الشغب"، في وقت يعود الهدوء إلى البلاد مع بقاء شبكة الإنترنت مقطوعة إلى حدّ كبير.