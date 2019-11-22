تحت رعاية الرئيس.. انطلاق منتدى "أفريقيا 2019" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

ينطلق، اليوم الجمعة، منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين.

يحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.

ينظم المنتدى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.

تستهدف إقامة منتدى "أفريقيا 2019" هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تنظيم النسختين السابقتين منه في شرم الشيخ، الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية، بحسب ما قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار في بيان سابق.

ومن المنتظر أن يتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص.

وسيتحدث خلال جلسات المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الإفريقية.

وسيدير الجلسات إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والأفريقية، وهو ما يعتبر فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية، وفقًا لما قالته الوزيرة من قبل.

وستتناول الجلسات، موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في أفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في أفريقيا، وآفاق الاستثمار العربي الإفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي.

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كما تشمل موضوعات الجلسات الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.

ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية للمنتدى في الرابعة من عصر غدٍ الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم يعقبها جلسة في الخامسة والنصف بعنوان "زيادة الشراكات من أجل التنمية الشاملة في أفريقيا: تطوير البنية التحتية.

بينما سيكون اليوم الثاني من المؤتمر مزدحما بالجلسات وورش العمل التي سيتم عقد بعضها في وقت متزامن، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث سيبدأ اليوم من التاسعة صباحًا ويستمر حتى عقد الجلسة الختامية في السادسة مساء، ليسدل الستار على المؤتمر في السابعة من مساء غدٍ.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة منذ أيام، لسفراء عدد من الدول الأفريقية لدى القاهرة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على ترتيبات عقد المنتدى، ورؤية الاستعدادات القائمة على أرض الواقع، إلى جانب إجراء جولة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالعاصمة.

وكان الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمؤتمر "أفريقيا 2019"، في سبتمبر الماضي، نشر كلمة ترحيبية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في المؤتمر.

ورحب الرئيس خلال هذه الكلمة بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية وكافة شركاء التنمية في المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار "استثمر في أفريقيا".

وقال الرئيس: "إن مؤتمر هذا العام ينعقد في العاصمة الإدارية، لنبحث معا آفاقا جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الأفريقية الطموحة 2063".

وأضاف الرئيس: "لقد عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي مع أشقائها من الدول الأفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تعزز منها وتحولها إلى واقع ملموس، ولقد أنجزت أفريقيا في هذا الإطار خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري".​