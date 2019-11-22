6 سيارات إطفاء تُخمد حريق قش أرز في كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت قوات الحماية المدنية في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على حريق اندلع في قش أرز مشون بقطعة أرض على مساحة فدان ونصف الفدان في قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول.

وجه المحافظ الدكتور إسماعيل طه بانتقال 6 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكن رجال الإطفاء من التعامل مع الحريق، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.

يذكر أن مركز بيلا شهد واقعتين مماثلتين مع حرائق قش الأرز خلال الشهر الماضي.