اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى "عظيمات مصر أد التحدي" بالجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تنطلق فعاليات منتدى "عظيمات مصر أد التحدي" في الثانية ظهرًا، بقاعة التعليم المدني بالجزيرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للتدريب والمجلس المصري للدمج المجتمعي والتنمية.
قالت ناريمان حسن، رئيس المؤتمر المنتدى والمدير التنفيذي، إن منتدى عظيمات مصر أد التحدي هو دعم لكل امرأة مصرية ومنهم أمهات وزوجات الشهداء من الجيش والشرطة.
وأوضحت حسن، أن المنتدى سيكرم أكثر من 50 من زوجات وأمهات الشهداء وسيدات الأعمال التي تعمل من أجمل دعم ومساندة مؤسسات الدولة ورفع كفاءة المنتجات المصرية، وتعمل على زيادة الوعي الوطني والانتماء لدا أبنائهم، وذلك بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة نادية زخاري، والنائبة شادية خضير والدكتورة داليا محمد عبد الغفار، واللواء محي الدين نوح.
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