مليون دولار من جوجل لمن يستطيع اختراق رقاقة الأمان في هواتف "بيكسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

قامت شركة جوجل الأمريكية بتوسيع برنامج مكافآت أمان أندرويد، ووضعت جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي لمن يمكنه اختراق رقاقة الأمان "Titan M" الموجودة في هواتف بيكسل.

كما تقدم "جوجل" مكافأة إضافية بنسبة 50% إذا استطاع الباحث العثور على استغلال في إصدارات محددة من نسخ معاينة المطور لنظام أندرويد، ما يعني أن قيمة المكافأة الكبرى يمكن أن تصل إلى 1.5 مليون دولار.

وتعد برامج المكافأت مكملة لبرامج الأمن الداخلي الحالية، فهي تساعد في تحفيز الأفراد ومجموعات الهاكرز على العثور على العيوب والكشف عنها بشكل صحيح، بدلاً من استخدامها بشكل ضار أو بيعها لأطراف أخرى.

ووفق ما ذكر موقع "9to5google"، تقدم الشركة مكافأة المليون دولار لأي شخص قادر بشكل مستمر على تنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد، تعرض رقاقة الأمان Titan M الموجودة ضمن أجهزة بيكسل للخطر.

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ويعني ذلك أن "جوجل" تبحث عن شخص يمكنه تنفيذ التعليمات البرمجية حتى بعد إعادة ضبط الجهاز واقتحام شريحة الأمان المخصصة دون أن يتمكن المهاجم من الوصول الفعلي إلى الجهاز.

هذا وتعتبر رقاقة الأمان "Titan M" المدمجة في أجهزة بيكسل بمثابة المكان الآمن الذي تخزن فيه جوجل جميع البيانات الخاصة بك.

جدير بالذكر أن "جوجل" في عام 2019 دفعت أكثر من 1.5 مليون دولار حتى الآن ضمن برنامج مكافآت أمان أندرويد، وحصل أكثر من 100 باحث على متوسط مبلغ مكافأة يزيد عن 3800 دولار لكل اكتشاف.

ودفعت الشركة للباحثين في مجال الأمن أكثر من 15 مليون دولار منذ إطلاق برنامج مكافآت الأخطاء في عام 2010.

كما أن الشركة تقدم الجائزة الأولى بقيمة مليون دولار، وذلك بعد أن كانت الجائزة الأولى سابقًا 200 ألف دولار، ويعني هذا من الناحية الفنية أن جوجل رفعت قيمة الجائزة خمسة أضعاف.​