١٠ معلومات عن إجراء التعديل الوزاري ودور البرلمان فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددًا من القواعد العامة المنظمة لإجراءات التعديل الوزاري، إلى جانب عدد من الخطوات التي يجب أن تتم داخل المجلس التشريعي كشرط أساسي لاعتماد الحكومة الجديدة. ​

وتزامنًا مع إجراء تعديل وزاري قريبًا، وزيادة تلك التكهنات، بعد إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن احتمالية إجراء جلسة عامة قبل الموعد المحدد للجلسات المقبلة وهو ٨ ديسمبر المقبل، يرصد الخليج 365، أهم ١٠ معلومات عن إجراءات التعديل الوزاري ودور البرلمان في إقراره وفقًا لنصوص الدستور.

1. يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، حول إجراء التعديل الوزاري الذي يراه.

2. يتلقى مجلس النواب كتابًا من رئيس الجمهورية، مبينًا فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.

3. يعرض رئيس المجلس ذلك الكتاب على أعضاء المجلس، في أول جلسة تالية لوروده.

4. في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

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5. يعرض رئيس المجلس على الأعضاء السيرة الذاتية للوزراء المرشحين.

6. تكون موافقة المجلس على التعديل الوزاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء

7. تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، وليس على كل اسم من الوزراء.

8. يخطَر المجلس رئيسُ الجمهورية بموافقة المجلس على التعديل.

9. يشترط أن يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

10. يتولى الوزراء الجدد مهام وزاراتهم فور أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.​