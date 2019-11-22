نتنياهو يصف اتهامه بالفساد بـ"محاولة انقلاب"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه بأنها "انقلاب".

وأفاد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية "أنّ المدّعي العام قرّر تقديم لائحة اتّهام (لنتنياهو) في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك أثناء تولّيه منصب رئيس الوزراء".

وأصبح بنيامين نتنياهو أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام إسرائيل.

وعلى الأثر، أعلن نتنياهو أنّه باق في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه "مفبركة" وذات "خلفيّة سياسيّة"، واصفًا ما حدث بأنّه "انقلاب".

غير أنّ منافسه الوسطي بني غانتس ردّ عليه قائلاً "ليس هناك انقلاب في إسرائيل"، متّهمًا إيّاه بـ"التشبّث بالسلطة"، وداعيًا إيّاه إلى "الاستقالة".

ويتولّى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفّات حياته السياسيّة.

لكنّ نتنياهو كرّر الخميس أنّه "مستمرّ في قيادة الدولة على الرغم من لائحة الاتّهام" الرسميّة، قائلاً في خطاب متلفز "إنّ التهم الموجّهة إليّ دوافعها سياسيّة".

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وبدأ كلامه بالقول "أنا ملزم بأن أقول لكم إنّه يوم صعب جدّاً... إنّه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتّهامات مفبركة وتحقيقات ملوّثة ومغرضة".

وهاجم نتنياهو النيابة العامّة قائلاً "إنّ المحقّقين تعاملوا معي كأنّهم يتعاملون مع عالم الجريمة". وتابع "حان الوقت للتحقيق مع المحققين والنيابة".

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ولا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يُواجه دعوى من هذا النوع.

ويتمتّع نتنياهو بالحصانة كونه نائبًا في الكنيست.

غير أنّه سيضطرّ إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.