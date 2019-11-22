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البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ
الجمعة 22 نوفمبر 2019
قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".
وأضاف جيدلي "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".
وشيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي والذي يقود التحقيق بخصوص مساءلة ترامب.
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