ترامب يطالب بمحاكمة حول "عزله" في مجلس الشيوخ

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ، لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود.



وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".

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وأضاف جيدلي "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم آدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".

وشيف المنتمي للديمقراطيين يرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب ويقود التحقيق بخصوص مساءلة ترامب.

ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.

وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر/أيلول تحقيقاً لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب.