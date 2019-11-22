الأونروا تتسلم تمويلا جديدا من الإمارات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" استلامها تمويلا جديدا من دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 12,5 مليون دولار.



وأصدرت الوكالة بيانا جاء فيه: إن "هذا التبرع الاستثنائي سيساعد الأونروا على مواصلة خدماتها الإنسانية الحيوية، لعام 2019 في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والتي تشمل القدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان".

وأضافت الوكالة: "وهذه هي الدفعة الثانية التي تقوم دولة الإمارات بتحويلها للوكالة هذا العام، وواحدة من إجمالي أربع دفعات بقيمة 50 مليون دولار تعهدت الإمارات بتقديمها.

وقال كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام للأونروا: "إن هذا التبرع لم يكن ليأتي في وقت أفضل من هذا الوقت للوكالة وللاجئي فلسطين.



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وأضاف ساوندرز: "تبذل الأونروا كل ما في وسعها لتخطي أسوأ أزمة مالية تتعرض لها طوال تاريخها الممتد عبر سبعين سنة".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بدفع 50 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي لدعم برامج الوكالة، وهو نفس المبلغ الذي قدمته لميزانية الأونروا عام 2018.

ومن المتوقع أن تصل دفعات إضافية للوكالة قبل نهاية 2019، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات ضمن أكبر المانحين للأونروا للسنة الثانية على التوالي.

وأعرب القائم بأعمال المفوض العام للأونروا ساوندرز عن تقديره نيابة عن 5,5 مليون لاجئ فلسطيني تخدمهم الأونروا، قائلا: "إن الرسالة التي يتلقاها لاجئو فلسطين من قيادة وشعب الإمارات اليوم هي رسالة طمأنينة".

وفي عام 2018، حصلت دولة الإمارات العربية على المركز السادس ضمن أكبر المانحين لـ"الأونروا".