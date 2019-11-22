الطرقات في الشمال سالكة باستثناء البداوي وساحة النور وساحة حلبا

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن "جميع الطرقات في ​الشمال​ سالكة باستثناء اوتوستراد البداوي وساحة النور وحلبا"، لافتة الى أن "جميع الطرقات في البقاع أيضا سالكة وأوتوستراد صور وصيدا سالك بالاتجاهين".

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