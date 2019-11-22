الخارجية الأميركية تنفي خبر عزم بومبيو على الاستقالة

نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أخبار تداولتها وسائل إعلام أميركية عن نية وزير الخارجية مايك بومبيو الاستقالة.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد نشرت خبرا مفاده أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أخبر ثلاثة مسؤولين بأنه ينوي الاستقالة من منصبه وأنه يعتزم الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس.
واستندت مجلة "التايم" الأميركية، التي نشرت الخبر في البداية، إلى ثلاثة مسؤولين من الحزب الجمهوري، من دون أن تأتي على ذكر أسمائهم، أحدهم كان يعمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والآخر في الحكومة، والثالث، موظف سابق تناوب في العديد من المناصب في الحكومة الأميركية.
يذكر أن بومبيو كان ينوي البقاء حتى بداية ربيع 2020، كوزير لخارجية الولايات المتحدة، إلا أن الإعلام الأميركي قال إنه ربما "يأتي بعد بحثه عن طريق يخلصه من الأزمة".
وفي حال استقالة وزير الخارجية، سيكون هو المسؤول الـ70 الذي يستقيل من إدارة ترامب، حيث يشمل الرقم المسؤولين الذين تمت إقالتهم من قبل الرئيس الأميركي نفسه.
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