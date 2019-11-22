الخارجية الأميركية تنفي خبر عزم بومبيو على الاستقالة

نفت الناطقة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس ​أخبار​ تداولتها وسائل إعلام أميركية عن نية وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ الاستقالة.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد نشرت خبرا مفاده أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أخبر ثلاثة مسؤولين بأنه ينوي الاستقالة من منصبه وأنه يعتزم الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ​كانساس​.

واستندت مجلة "​التايم​" الأميركية، التي نشرت الخبر في البداية، إلى ثلاثة مسؤولين من ​الحزب الجمهوري​، من دون أن تأتي على ذكر أسمائهم، أحدهم كان يعمل في إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، والآخر في الحكومة، والثالث، موظف سابق تناوب في العديد من المناصب في ​الحكومة الأميركية​.

يذكر أن بومبيو كان ينوي البقاء حتى بداية ربيع 2020، كوزير لخارجية ​الولايات المتحدة​، إلا أن الإعلام الأميركي قال إنه ربما "يأتي بعد بحثه عن طريق يخلصه من ​الأزمة​".

وفي حال استقالة وزير الخارجية، سيكون هو المسؤول الـ70 الذي يستقيل من إدارة ترامب، حيث يشمل الرقم المسؤولين الذين تمت إقالتهم من قبل الرئيس الأميركي نفسه.