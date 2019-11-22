بومبيو: واشنطن ستكشف الانتهاكات التي ارتكبتها ايران بحق المحتجين

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إن "​واشنطن​ ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها ​النظام الإيراني​ بحق ​المحتجين​ وستعاقبه عليها". وأضاف في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "لقد طلبتُ من المحتجين الإيرانيين إرسال مقاطع الفيديو والصور والمعلومات التي توثق قمع النظام للمحتجين"، لافتا الى أن "​الولايات المتحدة​ ستكشف الانتهاكات وستفرض ​عقوبات​ عليها".

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