الشرطة القبرصية أعلنت إنقاذ 120 مهاجرا سوريا قبالة سواحل البلاد

أعلنت ​الشرطة القبرصية​، "إنقاذ 120 مهاجرًا سوريًّا كانوا متكدّسين في مركب بدأ يجنح قبالة سواحل جزيرة قبرص". وتمّت مواكبة ​المهاجرين​ إلى منطقة كاب غريكو.

وأوضحت أنّ "المهاجرين وبينهم عشرون طفلًا و14 قاصرًا دون مرافقة وثلاث نساء، نُقلوا إلى مركز استقبال قرب العاصمة القبرصية نيقوسيا".

ويشكّل السوريون 26 بالمئة من المهاجرين الواصلين إلى قبرص منذ عام 2016. وبحسب معطيات حكوميّة، فإنّ نحو سبعة آلاف مهاجر وصلوا إلى قبرص وطلبوا فيها اللجوء بين كانون الثاني وحزيران 2019. وقد بلغ عدد طالبي اللجوء الّذين ينتظرون دراسة ملفاتهم نحو 15 ألفًا.