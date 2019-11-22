وزير المالية الاردني: لن نفرض ضرائب جديدة في ميزانية العام 2020

أكد وزير المالية ​الاردن​ي محمد العسعس أمام اللجنة المالية في البرلمان أن "الاردن لن يفرض ضرائب جديدة في الميزانية المقترحة لعام 2020 لكنه سيبحث عن سبل أخرى لتعزيز الإيرادات، منها التصدي للتهرب الضريبي المستشري، من أجل خفض ​الدين العام​ القياسي"، لافتا الى إن "الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية".

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