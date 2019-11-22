بوتين: روسيا ماضية في إكمال أحدث نظام للدفع الصاروخي

وصف الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أحدث نظام للدفع الصاروخي، الذي قتل فيه موظفون خلال اختباراته، في مدينة سفيرودفينسك الروسية، بأنه بلا نظير في ​العالم​، متعهدا بمواصلة استكماله.

وخلال مراسم تسليم وسام "الشجاعة"، لأرامل الموظفين الذين قتلوا في آب الماضي، خلال اختبار نظام الدفع الصاروخي بالقرب من سيفيرودفينسك، قال: "إن حقيقة امتلاك مثل هذه التقنيات الفريدة، يعتبر اليوم أهم ضمان موثوق للسلام في العالم، وبغض النظر عن أي شيء، سنكمل بالتأكيد هذا ​السلاح​".

وأكد بوتين، أن الموظفين الضحايا كانوا يقومون بأداء "مهمة خاصة جدا"، قائلا: "هذا لم يكن عملا عاديا أدى إلى المأساة، تكريس النفس و​الحياة​ لمثل هذا الشيء خيار شجاع وجاد للرجل الحقيقي والمواطن والوطني".