بوتين: روسيا ماضية في إكمال أحدث نظام للدفع الصاروخي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحدث نظام للدفع الصاروخي، الذي قتل فيه موظفون خلال اختباراته، في مدينة سفيرودفينسك الروسية، بأنه بلا نظير في العالم، متعهدا بمواصلة استكماله.
وخلال مراسم تسليم وسام "الشجاعة"، لأرامل الموظفين الذين قتلوا في آب الماضي، خلال اختبار نظام الدفع الصاروخي بالقرب من سيفيرودفينسك، قال: "إن حقيقة امتلاك مثل هذه التقنيات الفريدة، يعتبر اليوم أهم ضمان موثوق للسلام في العالم، وبغض النظر عن أي شيء، سنكمل بالتأكيد هذا السلاح".
وأكد بوتين، أن الموظفين الضحايا كانوا يقومون بأداء "مهمة خاصة جدا"، قائلا: "هذا لم يكن عملا عاديا أدى إلى المأساة، تكريس النفس والحياة لمثل هذا الشيء خيار شجاع وجاد للرجل الحقيقي والمواطن والوطني".
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