أعلنت ​لجنة الدفاع​ و​الأمن​ القومي في ​البرلمان المصري​ أن "​الجيش المصري​ الثالث الميداني على استعداد قتالي كامل، ومستوى تدريب عال وكفاءة قتالية كبيرة"، مؤكدةً أن "مقاتلي الجيش الثالث وصلوا لجاهزية واستعداد قتالي وقدرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الدفاع والأمن القومي المصري تؤكد جاهزية الجيش الثالث الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.