بومبيو: واشنطن ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني بحق المحتجين

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن ​واشنطن​ ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها ​النظام الإيراني​ بحق ​المحتجين​ وستعاقبه عليها. وقال: "لقد طلبتُ من المحتجين الإيرانيين إرسال مقاطع الفيديو والصور والمعلومات التي توثق قمع النظام للمحتجين".

هذا وتشهد العديد من المدن الإيرانية ​تظاهرات​ منذ الجمعة الماضية، للاحتجاج على قرار ​الحكومة​ بزيادة أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، الخميس 15 تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه عن رفع ​سعر البنزين​ 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب ​البرلمان الإيراني​ والمسؤولين الحكوميين.