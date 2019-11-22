بومبيو: واشنطن ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني بحق المحتجين

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن واشنطن ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني بحق المحتجين وستعاقبه عليها. وقال: "لقد طلبتُ من المحتجين الإيرانيين إرسال مقاطع الفيديو والصور والمعلومات التي توثق قمع النظام للمحتجين".
هذا وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ الجمعة الماضية، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، الخميس 15 تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.
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