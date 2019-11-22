رئيس الحكومة الفلسطينية: "حماس" سترد الأحد على رسالة عباس حول الانتخابات‎

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أن "حركة "حماس" سترد، الأحد، على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتعلقة بالانتخابات"، مشيراً إلى أن "عباس دعا إلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستلم ردا من 14 فصيلا وافق فيه على عقد هذه الانتخابات، وننتظر ردا من حركة حماس، بالموافقة الأحد المقبل".
وطالب ممثلي الدول المختلفة بـ"الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات مع إسرائيل سمحت لنا بعقدها في القدس سابقا خلال انتخابات عديدة".
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