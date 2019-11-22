رئيس الحكومة الفلسطينية: "حماس" سترد الأحد على رسالة عباس حول الانتخابات‎

أكد رئيس ​الحكومة الفلسطينية​، ​محمد اشتية​، أن "حركة "حماس" سترد، الأحد، على رسالة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، المتعلقة بالانتخابات"، مشيراً إلى أن "عباس دعا إلى عقد ​الانتخابات التشريعية​ والرئاسية، واستلم ردا من 14 فصيلا وافق فيه على عقد هذه الانتخابات، وننتظر ردا من ​حركة حماس​، بالموافقة الأحد المقبل".

وطالب ممثلي الدول المختلفة بـ"الضغط على ​إسرائيل​ للسماح بعقد الانتخابات في ​القدس​، إلى جانب ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات مع إسرائيل سمحت لنا بعقدها في القدس سابقا خلال انتخابات عديدة".