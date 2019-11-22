البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

أعلن المتحدث باسم ​البيت الأبيض​، هوغان غيدلي أن الرئيس ​دونالد ترامب​، يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ، لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي ​جو بايدن​ ضمن الشهود.

وقال: "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب ​الدستور​".

وتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.