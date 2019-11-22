بولسونارو يؤسس حزب "التحالف من أجل البرازيل"

أسس الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، حزبا جديدا أطلق عليه "التحالف من أجل البرازيل"، وذلك بعد خصومة مع الحزب الذي أوصله إلى رئاسة البلاد قبل عام.

وقال خلال حفل إطلاق الحزب في فندق فخم في العاصمة برازيليا "لو كنت فعلت هذا في وقت مبكر لكنا حصلنا على 100 نائب وسيناتور عن كل ولاية".

وهذا تاسع تغيير لحزب في تاريخ بولسونارو (64 عاما) في مسيرته السياسية طوال ثلاثين عاما.

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وكان الحزب الذي غادره "الحزب الاجتماعي الليبرالي" الذي لم يكن له وزن قبل انضمام بولسونارو إليه في مارس/آذار 2018، استفاد من الموجه الشديدة المحافظة التي أوصلته للرئاسة وحصل على أكثر من 50 نائبا في البرلمان و4 أعضاء في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة.

وتولى بولسونارو رئاسة الحزب وابنه الأكبر فلافيو وهو سيناتور، منصب نائب رئيس الحزب.

ولخص البرنامج الرسمي للحزب الأمر بقوله أنه "أكثر من حزب أنه حلم وطموح أشخاص مخلصين للرئيس جايير بولسونارو في توحيد البلاد حول حلفاء يتقاسمون القيم ذاتها والنوايا الوطنية"، في وقت تتراجع فيه الحكومة في استطلاعات الرأي.

وبعد توتر داخلي استمر لعدة أسابيع، انفجر الحزب الاجتماعي الليبرالي، ويأمل برولسونارو في انسحاب 30 نائبا للانضمام إلى حزبه الجديد.

وتدهورت الأجواء داخل الحزب الاجتماعي الليبرالي خصوصا بسبب شبهات في ترشيحات وهمية أتاحت الاستيلاء على أموال عامة.