شكرا لقرائتكم العراق.. تظاهرات مرتقبة اليوم وتوافد إلى ساحة التحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المنتظر أن تخرج تظاهرات اليوم الجمعة في مختلف المناطق العراقية. وبدأ المحتجون مساء الخميس بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وكان مسؤولون أمنيون وطبيون عراقيون، قد أعلنوا، الخميس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح 24 آخرون في تجدد الاشتباكات وسط بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما يرفع عدد قتلى الخميس إلى سبعة، بحسب أسوشيتد برس، فيما نفت الحكومة سقوط أي قتلى في الاحتجاجات.

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إلى ذلك قُتل اثنان من المحتجين عندما أصابتهما قنابل الغاز المسيل للدموع وقُتل آخر بالذخيرة الحية. وقال المسؤولون إن الاشتباكات وقعت في الشارع القريب من جسر الأحرار.

من ساحة التحرير (أرشيفية)

وفي وقت سابق، قُتل 4 محتجين في اشتباكات بالقرب من جسري الأحرار والسنك، حيث قُتل أحدهم عندما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لصد المتظاهرين على جسر الأحرار، بينما قُتل آخر عندما تم إطلاق قنابل مسيلة للدموع على جسر السنك، مما أدى إلى إصابته في رأسه. ولاحقاً، توفd متظاهران آخران متأثرين بجراحيهما.

كما تشير الإحصاءات إلى مقتل ما لا يقل عن 320 محتجاً وإصابة الآلاف منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير وسط بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة. وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.