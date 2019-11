10 طرق للعثور على البريد الإلكتروني الصحيح لشخص ما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

توجد العديد من الأسباب التي تجعلك تبحث عن عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما، ربما ترغب في الوصول إلى أحد الأصدقاء القدامى، أو التواصل مع أحد المؤثرين influencers من أجل التسويق لمنتج أو خدمة، أو تجميع قائمة من العملاء المحتملين من أجل زيادة المبيعات، أو ربما تريد فقط طرح سؤال سريع على شخص ما.

لا شك أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تبحث عن عنوان بريد إلكتروني معين، ولحسن الحظ؛ هناك أيضًا العديد من الطرق السهلة والذكية التي تساعدك في العثور على ما تبحث عنه. ولكن في البداية لابد من الإجابة عن سؤال مهم:

ما هي أهمية العثور على عنوان البريد الإلكتروني الصحيح؟

إذا كنت ترسل رسالة بريد إلكتروني مهمة، فأنت بحاجة إلى إرسالها للشخص المناسب لأنه من الصعب جذب انتباه الناس عبر رسائل البريد الإلكتروني، حيث تشير دراسة إلى أن نسبة 8.5% فقط من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة تتلقى استجابة.

ولا شك أن الحصول على الشخص المناسب لقراءة بريدك الإلكتروني، قد يُحسن فرصك في الحصول على الاستجابة التي تريدها، لذا فإن الأمر يستحق قضاء بعض الوقت في البحث عن عنوان البريد الإلكتروني الصحيح، خاصة إذا كنت تحاول الوصول إلى شخص لا تعرفه، ولم تتحدث إليه من قبل.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت 10 طرق تساعدك في العثور على عنوان البريد الإلكتروني الصحيح لأي شخص:

1- استخدم إحدى أدوات البحث عن البريد الإلكتروني:

تعتبر خدمات البحث عن عناوين البريد الإلكتروني من أسهل الأدوات المتاحة للعثور على عنوان بريد إلكتروني، فكل ما عليك فعله هو إدخال اسم الشخص، أو (اسم النطاق) Domain Name وستجد الأداة عنوان البريد الإلكتروني المناسب لك.

على الرغم من أن هذه الطريقة قد تكون مفيدة بشكل كبير، إلا أنها ليست مضمونة للحصول على نتيجة ناجحة في كل مرة تستخدمها، حيث إن عمليات البحث المجانية محدودة ويمكن أن ينتهي الأمر بالاشتراك في الخيارات المدفوعة، خاصة إذا لم تحصل على العناوين التي تبحث عنها.

فيما يلي بعض أدوات البحث عن البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا التي يمكنك أن تبدأ في تجربتها:

- Find That Email: تتيح لك 50 عملية بحث مجانية شهريًا، في حين يبدأ سعر أول خطة اشتراك من 29 دولارًا شهريًا وتتيح لك 500 عملية بحث.

- Finder Expert: تتيح لك 300 عملية بحث مجانية شهريًا، ويبدأ سعر أول خطة اشتراك من 39 دولارًا شهريًا لكل 5000 عملية بحث.

- Snov.io: تتيح لك 50 عملية بحث مجانية شهريًا، ويصل سعر أول خطة اشتراك إلى 39 دولارًا شهريًا لكل 1000 عملية بحث فردية أو 500 عملية بحث مجمعة.

- Voila Norbert: تتيح لك 50 عملية بحث مجانية شهريًا، ويصل سعر أول خطة اشتراك إلى 49 دولارًا شهريًا لكل 1000 عملية بحث.

- Hunter: تتيح لك 50 عملية بحث مجانية شهريًا، ويصل سعر أول خطة اشتراك إلى 49 دولارًا شهريًا لكل 1000 عملية بحث.

- FindThatLead: تتيح لك 50 عملية بحث مجانية شهريًا، ويصل سعر أول خطة اشتراك إلى 49 دولارًا شهريًا لكل 5000 عملية بحث.

- eMail-Prospector Pro: نسخة تجريبية لمدة أسبوع توفر لك 50 عملية بحث، ويبدأ سعر أول خطة اشتراك من 1195 دولارًا في السنة، وتقتصر على 4000 عملية بحث.

- FindEmails.com: تتيح لك 50 عملية بحث مجانية شهريًا، ويصل سعر أول خطة اشتراك إلى 19 دولارًا شهريًا لكل 500 عملية بحث.

كيفية البحث عن عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما مجانًا؟:

Clearbit Connect:

وهي إضافة لخدمتي البريد الإلكتروني "جيميل" و"أوتلوك"، تتيح لك البحث عن بريد إلكتروني لشخص ما ضمن مجموعة متنوعة من المصادر بالإضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بها.

GetProspect:

إضافة لمتصفح الويب كروم تتيح لك العثور على عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما من خلال اسمه ومجال عمله.

خدمة RocketReach:

تتيح لك العثور بسرعة على عناوين البريد الإلكتروني التي تبحث عنها، فقط قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني وابدأ في البحث.

2- استخدم محرك البحث DuckDuckGo:

هذه الطريقة لا يعرفها الكثيرون، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى "DuckDuckGo"، والبحث عن عناوين البريد الإلكتروني ضمن اسم نطاق معين ([email protected]) وستظهر لك أي عناوين بريد إلكتروني متصلة بهذا النطاق ومتاحة للجمهور، وبعد ذلك يمكنك تضمين اسم ما في البحث إذا كنت تبحث عن الاتصال بشخص معين.

هذه طريقة مفيدة وتعمل بشكل رائع في "DuckDuckGo" وعدة محركات بحث أخرى. لسوء الحظ تستخدم جوجل "@" للإشارة إلى منصات التواصل الاجتماعي، لذا فإن هذه الطريقة لن تعمل مع محرك بحث جوجل، ولا محرك بحث مايكروسوفت "Bing" أيضًا.

Advertisements

3- استخدم تويتر:

في بعض الأحيان؛ يقوم الأشخاص بتضمين عناوين بريدهم الإلكتروني في تغريداتهم أو في الملف التعريفي، لكنهم يحاولون إخفاءها من برامج الروبوت باستخدام (dot)، و(at) بدلاً من (. و @). لذلك يمكنك التوجه إلى موقع تويتر وتضمين (dot)، و(at) في البحث المتقدم.

ستكون قادرًا على اختيار عبارات محددة للبحث عنها، وكلمات يمكن تجاهلها، ووسوم معينة، وحسابات محددة، وأطر زمنية، حيث يمكنك الاعتماد على كل هذه المدخلات لتضييق نطاق البحث، كما يمكنك تضمين كلمات مثل: email، أو reach، أو contact لفلترة النتائج بشكل أفضل.

4- الاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية:

إذا كنت تبحث عن عنوان بريد إلكتروني لشخص ما وتعرف موقع الويب أو المدونة التي يمتلكها فقم بالاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية newsletters، حيث يتم إرسال العديد من الرسائل الإخبارية من عنوان بريد إلكتروني شخصي. ويمكن أن تكون هذه طريقة سريعة وسهلة للحصول على عنوان البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه.

حتى إذا تم إرسالها من عنوان عام [email protected]، فحاول الرد على إحدى الرسائل الإخبارية لمشاركة رأيك أو طرح سؤال وقد تتلقى ردًا.

5- اسأل عن طريق نماذج الاتصال:

تحتوي معظم مواقع الويب على نموذج تواصل، أو توفر عنوان بريد إلكتروني عام للاستعلامات. يمكن استخدام هذه النماذج لسؤال مدير الموقع عن عنوان البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه.

6- التحقق من صفحات التواصل بمواقع الويب:

في بعض الأحيان تكون أبسط الحلول هي الأفضل، حيث تتضمن العديد من مواقع الويب عناوين البريد الإلكتروني الشخصية في صفحات التواصل contact، أو About Us، أو صفحة فريق العمل.

ومع ذلك؛ غالبًا ما يصعب العثور على هذه الصفحات في الموقع. إذا لم تتمكن من الوصول إليها جرب تنسيقات عناوين URL الشائعة هذه:

example.com/contact

example.com/contact-us

example.com/about

example.com/about-us

example.com/our-team

example.com/meet-the-team

7- تحقق من صفحات كتاب المحتوى بمواقع الويب:

غالبًا ما يقوم أي كاتب بتضمين عنوان البريد الإلكتروني، وحسابات التواصل الاجتماعي في صفحة التعريف به في أي موقع أو مدونة يكتب فيها، لذلك قد تساعدك هذه الخطوة في إيجاد ما تبحث عنه بسهولة.

8- قم بإجراء بحث WHOIS:

إذا كنت تحاول العثور على عنوان بريد إلكتروني لشخص لديه موقع على الويب – ربما يكون صاحب عمل مستقل، أو رائد أعمال، أو كاتب – يمكنك في بعض الأحيان العثور على معلومات الاتصال الخاصة به في معلومات WHOIS الخاصة بموقعه على الويب.

تُستخدم بيانات WHOIS عند تسجيل اسم النطاق لموقع الويب، وتكون متاحة للجمهور، مما يوفر لك معلومات حول من يملك الموقع، حيث يجب على كل شخص لديه موقع ويب بموجب القانون مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة به، يمكنك الانتقال إلى موقع who.is والبحث.

كما توجد بعض أدوات البحث الأخري التي تقدم نفس الخدمة مثل:

Namecheap

DomainTools

Nominet

9- استخدم فيسبوك

عند إعداد صفحة فيسبوك غالبًا ما يقوم الأشخاص بإدخال أكبر قدر ممكن من المعلومات، لذلك يمكنك الانتقال إلى الصفحة التي تحتوي بيانات الصفحة وستتمكن من رؤية عنوان البريد الإلكتروني إذا كان مُضاف.

10- استخدم لينكدإن:

هل تعلم أن لينكدإن يتيح لك تصدير بيانات الأشخاص المنضمين لشبكتك LinkedIn Connections، وإذا كان عنوان البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه ضمن هذه الشبكة ستصل إليه بسهولة، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى حسابك على لينكدإن.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy من القائمة المنسدلة.

- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (كيف يستخدم لينكدإن بياناتك) How LinkedIn uses your data، أسفله ستجد خيار(الحصول على نسخة من البيانات الخاصة بك) Getting a copy of your data؛ اضغط عليه.

-حدد مربع (Connections)، ثم اضغط على خيار (طلب أرشيف) Request archive.

في غضون 10 دقائق ستصلك رسالة بريد إلكتروني تحتوي على جميع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بشبكة اتصالاتك في جدول بيانات.​