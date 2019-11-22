"تويتر" تطلق خاصية إخفاء الردود على تغريدات مستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
أطلقت شركة "تويتر" خاصية جديدة لجميع المستخدمين حول العالم، تتيح إخفاء الردود على التغريدات عبر منصتها.
ويستطيع المستخدم من خلال الخاصية الجديدة إخفاء التغريدات أو الردود على تغريدته الأساسية، مع الإشارة أنها لاتختفي نهائيًا، بل يمكن مشاهدتها من خلال الضغط على الأيقونة الرمادية أسفل التغريدة الأساسية.
ورأت "تويتر" أثناء فترة اختبار الميزة الجديدة، أنها تعطي المستخدم تحكمًا أكبر بالمحتوى، موضحة أن معظم المستخدمين يميلون لإخفاء التغريدات الفرعية التي لا ترتبط بالموضوع الأساسي وتلك المزعجة لهم.
وقالت مديرة إدارة المنتجات في تويتر، سوزان شيه: "إن الشركة وجدت خلال الاختبار أن معظم الناس أخفوا الردود التي وجدوا أنها غير ذات صلة، أو خارجة عن الموضوع، أو مزعجة".
وقالت الشركة أنها لا تزال تستقبل المراجعات من المستخدمين وتدرس الأثار المترتبة على استخدامهم للميزة الجديدة.
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