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الخارجية الأمريكية: نراقب مظاهرات إيران عن كثب
الجمعة 22 نوفمبر 2019
قالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن تراقب المظاهرات في إيران عن كثب، وتدعم الإيرانيين الذين يخاطرون بحياتهم في ظل العنف المفرط من جانب نظام طهران.
وأضافت أورتاجوس، أن النظام الإيراني شن حملة اعتقالات موسعة لمواجه الاحتجاجات الشعبية نتيجة زيادة أسعار الوقود، مؤكدة وجود تقارير تفيد باعتقال الآلاف ومقتل أكثر من 100 شخص.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أنه على الرغم من قطع النظام الإيراني للإنترنت إلا أن الإيرانيين نجحوا في إيصال أدلة مصورة على وحشية النظام للعالم.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الإيراني حجب شبكة الإنترنت عن شعبه لمنعه من التحدث عن العنف الهائل الذي تشهده البلاد.
وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن نظام إيران لا يريد الشفافية، ويظن أن العالم لن يعرف بالانتهاكات الشديدة التي يمارسها في حق شعبه.
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